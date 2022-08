Supercoppa: designato Oliver, debutta il fuorigioco semiautomatico

NYON (SVIZZERA) - Il Comitato Arbitrale Uefa ha designato Michael Oliver (Inghilterra) come arbitro della Supercoppa Uefa 2022 tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte , in programma allo Stadio Olimpico di Helsinki mercoledì 10 agosto. Sarà coadiuvato dai connazionali Stuart Burt e Simon Bennett. Rum?as Donatas (Lituania) sarà il quarto uomo. Il ruolo di arbitro VAR è stato assegnato a Tomasz Kwiatkowski (Polonia), che sarà assistito dal connazionale Bartosz Frankowkski e dal portoghese Tiago Bruno Lopes Martins. Per l'occasione ci sarà il debutto della nuova tecnologia del fuorigioco semiautomatico (SAOT), che sarà poi utilizzata nella fase a gironi della prossima edizione di Champions League.

Le dichiarazioni di Rosetti

"La Uefa è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per migliorare il gioco e supportare il lavoro degli arbitri. Questo sistema innovativo consentirà alle squadre VAR di valutare le situazioni di fuorigioco in modo rapido e più accurato, migliorando la fluidità della gara e l'uniformità delle decisioni. Il sistema è pronto per essere utilizzato nelle partite ufficiali e installato negli stadi delle squadre di Champions League", ha dichiarato l'Uefa Chef Refereeing Officer, Roberto Rosetti.

Oliver, il precedente con la Juve a Madrid

L'arbitro inglese è stato protagonista di un particolare espisodio con la Juve nei quarti della Champions League 2018 in casa del Real Madrid, assegnando nei minuti di recupero un (decisivo) calcio di rigore ai blancos che frantumò le speranze dei bianconeri di passare il turno. In quell'occasione, durante le proteste dei giocatori della Juve per l'assegnazione del rigore, Buffon rimediò un cartellino rosso e poi nel post partita accusò l'arbitro di avere un "bidone dell'immondizia al posto del cuore".