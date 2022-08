Ancelotti: "Pallone d'Oro a Benzema, avete ancora dubbi?"

"Non è stata una partita facile, abbiamo segnato e siamo stati bravi a controllare il match. Ad inizio stagione non puoi aspettarti di dare il massimo, ma abbiamo vinto e iniziato bene la stagione". Così Ancelotti, felice per la vittoria della Supercoppa europea contro l'Eintracht, primo trofeo della stagione. Poi il commento su Benzema, sempre più straordinario: "È un giocatore molto importante, un leader. Ha segnato tanti gol, ha chiuso bene la stagione. Ora il Pallone d'Oro. Ci sono dubbi? Credo che nessuno ne abbia" ha detto il tecnico italiano ai microfoni di Movistar.