Real, l'ossessione di Modric: foto con Kroos e Casemiro per ogni titolo vinto

HELSINKI (Finlandia) - Ci sono un croato, un brasiliano e un tedesco in Spagna. Sembra l'inizio di una barzelletta, ma in realtà si parla semplicemente del centrocampo più forte, incisivo e vincente dell'ultimo decennio di calcio: Luka Modric, Toni Kroos e Casemiro. I tre continuano a scrivere la storia del Real Madrid e ogni volta che vincono un titolo la tradizione prevede che debbano posare insieme con la coppa appena conquistata. Non è stata fatta eccezione con la Supercoppa Europea vinta ieri sera contro l'Eintracht Francoforte. In un video condiviso da As si nota peraltro il livello di ossessione del croato per l'ordine dello scatto. Lui, Casemiro e Kroos devono disporsi in foto esattamente come sono disposti in campo: il brasiliano al centro, il tedesco alla sua sinistra e lui, l'ex Pallone d'oro, alla destra. Il Real continua a inanellare successi. E Modric vuole sempre celebrarli con cura maniacale.