Florentino: "Ronaldo al Real? Ancora? Ma ha 38 anni!"

MADRID - È l'estate più dura della carriera di Cristiano Ronaldo . Lui cerca disperatamente una squadra per disputare la prossima Champions League e non riesce a trovarla, nel frattempo il suo allenatore allo United , Ten Hag lo lascia in panchina e, oggi, lo ha snobbato perfino uno dei presidenti che lo ha amato di più, Florentino Perez . In una scenetta diventata virale per un video sui social, il numero uno del Real Madrid è stato fermato da un tifoso che gli ha chiesto: «Presidente riprenda Ronaldo al Real!». E Florentino sorridendo: «Ancora? Ma no... Ha 38 anni». Gelando il tifoso e, indirettamente, Cristiano Ronaldo, che 38 anni li compirà a febbraio.

Dove finisce Ronaldo?

E quindi? Dove andrà a finire Ronaldo? Molti esperiti di mercato sono sicuri che non rimarrà in nessuno modo a Manchester, perché per lui è troppo importante disputare la Champions, ma non si registrano movimenti da parte dei grandi club europei. Cristiano ha sempre escluso un ritorno a Lisbona, nello Sporting (dovrebbe ridursi in modo drastico lo stipendio) e diventa difficile pensare a una soluzione per le sue esigenze. A meno che il leggendario Jorge Mendes non tiri fuori una squadra dal cilindro verso la fine del mercato come l'anno scorso.