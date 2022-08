È morto Garella, per l'Avvocato era "l'unico che parava senza mani"

È morto Claudio Garella, il portiere degli scudetti di Napoli e Verona. Aveva 67 anni, semberebbe che il decesso sia stato causato da complicanze cardiache occorse in seguito ad un intervento cardiaco. Nella sua carriera Garella ha vinto prima il campionato con i gialloblù nella stagione '84-'85, poi nel Napoli di Maradona il bis nell'annata 1986-1987, alzando al cielo anche la Coppa Italia. Famose le sue respinte coi piedi, di cui l'Avvocato Agnelli diceva così: "L'unico portiere che parava senza mani". La prima giornata di Serie A vedrà affrontarsi proprio Verona e Napoli, facile immaginare a questo punto un omaggio speciale per Garella, che in carriera ha giocato anche per Torino, Juniorcasale, Novara, Lazio, Sampdoria, Udinese e Avellino. Una volta ritiratosi, è stato anche allenatore e dirigente sportivo.