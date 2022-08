L'Equipe: "Messi fuori dal Pallone d'Oro, Ronaldo c'è perchè..."

PARIGI (Francia) - Ora è ufficiale, Leo Messi non è nella lista dei migliori 30 che lotteranno per il Pallone d'Oro. Per la prima volta dal 2006, la Pulce è fuori dalla lotta per il riconoscimento che ha già vinto per ben sette volte con France Football che ha deciso: l'argentino non gareggerà per alzare il suo ottavo trofeo al gala che si terrà il 17 ottobre. La decisione ha sollevato non poche polemiche e allora L'Equipe ha provato a dare una spiegazione: perchè Ronaldo sì e Messi no? La modifica dei criteri del Pallone d'Oro è il motivo principale, nel lasso di tempo giudicato in graduatoria le prestazioni di Leo in Francia non sono state quelle previste. Il primo anno a Parigi, infatti, non è stato buono: dalla tensione con Pochettino ai soli 6 gol in Ligue 1, fino all'eliminazione nel girone di 16 Champions per mano del Real Madrid. Ma perchè nella top 30 c'è Cristiano Ronaldo? È diventato il capocannoniere di tutti i tempi a livello di nazionale, ha segnato 6 gol nella fase a gironi di Champions League per qualificare il Manchester United agli ottavi di finale e ha concluso la stagione con 32 gol in 49 partite in tutte le competizioni. Risultati più che sufficienti per continuare a restare nell'élite del calcio. 18 presenze di fila tra i candidati, 11 in più del suo nuovo primo sfidante, Kevin de Bruyne, al momento fermo a 7.