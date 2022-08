Mian-Udinese: Marelli: «Rigore per il Milan discutibile»

MILANO - Calabria non riesce a colpire a rete la palla respinta dal portiere dell'Udinese Mirante, perde il controllo del pallone e poi subisce l'intervento di Soppy in scivolata. L'intervento è certamente molto irruento, ma il dubbio che hanno anche i commentatori di Dazn durante la telecronaca è che ormai il milanista avesse perso il controllo della palla. L'arbitro Marinelli infatti non concede il rigore, ma poi viene richiamato al Var e concede il penalty. Interviene Luca Marelli, l'esperto arbitrale della tv, e dice: «Ci vogliono solo 9 minuti per il primo intervento deò Var del campionato. E l'episodio è discutibile, mi sembra molto forzata la decisione di concedere il rigore».