Dazn convocata dal Governo: test decisivo nella seconda giornata

MILANO - Appuntamento venerdì alle 18 negli uffici governativi del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali che ha lanciato l’idea del confronto. È il luogo scelto per la riunione tra ministero dello sviluppo economico, Agcom, Lega Serie A e Dazn. La piattaforma streaming dovrà fornire spiegazioni dopo gli inconvenienti che hanno colpito tantissimi utenti nel corso della 1ª giornata di campionato non permettendo l’accesso al sito, quindi in modo ancora più serio rispetto ai problemi di visione delle partite. Un difetto che ha colpito gli abbonati anche in Germania, Giappone e Spagna dove gli operatori Movistar e Orange hanno deciso di gestire autonomamente il segnale per evitare altre situazioni simili. Dazn ha chiarito il motivo tecnico in una lettera inviata nel pomeriggio di Ferragosto alla Lega. Si è trattato di «un problema non prevedibile relativo ai processi di autenticazione e login dei clienti, ha determinato una situazione straordinaria», come si legge in una nota di ieri dell’azienda. La Serie A aveva dato un ultimatum alle 16 del 15 agosto per sapere esattamente perché tutto era saltato il giorno prima. Da quel momento la situazione si è rasserenata. Via Rosellini è convinta dalla spiegazione di Dazn che ha parlato di una situazione assolutamente eccezionale che non si ripeterà più e assicurato che farà pervenire un rimborso ai clienti colpiti. Le partite successive Verona-Napoli e Juventus-Sassuolo sono filate lisce e hanno fatto segnare buoni dati di audience. La gara dei bianconeri si è attestata intorno a 1,2 milioni di spettatori. Nei prossimi giorni Dazn farà pervenire alla Lega spiegazioni ancora più analitiche sulla dinamica tecnica che ha impedito a tantissimi tifosi di accedere alla piattaforma. Ma il vero banco di prova sarà la qualità della trasmissione delle partite della 2ª giornata.