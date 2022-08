Ferri (Sky): «Meno social, più sport autentico. E basta lamentarsi degli arbitri»

TORINO - «Sì, lo so, “La casa dello sport” può sembrare uno slogan e basta, ma in realtà è una linea editoriale per noi. Il processo era avviato da tempo, ma nell’ultima stagione Sky Sport ha cambiato pelle: è esploso il tennis, è rinata la passione per la Formula 1, sbocciata quella per il nuoto, la MotoGp tiene, mentre le Olimpiadi hanno riportato l’interesse verso l’atletica leggera. Ce lo dicono gli ascolti che non devono più invidiare quelli del calcio».



Federico Ferri, sei direttore di SkySport dal 2017 e quindi guardi lo scenario degli sportivi italiani da un punto di vista privilegiato: sta quindi cambiando qualcosa nella dieta televisiva di un Paese tradizionalmente calciofilo, anzi calciomane?



«Attenzione, il calcio resta assolutamente centrale, ma non è tutto. Mi pare che anche le vostre prime pagine dell’ultimo periodo lo dimostrino. Noi continuiamo seguire il pallone e le squadre di A che con Sky Sport 24 hanno una copertura quotidiana e ora per ora, ma è indubbio che Berrettini e Sinner possono diventare i Tomba del tennis; che i personaggi del nuoto bucano il video con la loro simpatia e sono vincenti. La chiave è anche quella: noi italiani stiamo scoprendo di avere campioni in tanti sport e questo solletica l’orgoglio e fa nascere la passione. O, meglio, rinascere perché uno sport come il tennis, per esempio, è sempre stato popolare».



Si allarga finalmente la nostra cultura sportiva.



«E ci piacerebbe dare il nostro contributo anche con un modo diverso di raccontare le cose».



Meno polemiche?



«E anche meno social network».



Partiamo dalle polemiche, per esempio quelle arbitrali.



«Io sono favorevole a fare vedere tutto, a discutere degli errori, a spiegare e se necessario a criticare gli arbitri per le decisioni sbagliate. Ma non vorrei commettere un errore nel quale anche noi a Sky qualche volta siamo caduti: una partita non si può ridurre soltanto a uno o più episodi arbitrali. Quando facevo l’inviato, c’erano allenatori che chiedevano di fare vedere questa o quell’immagine, con tanto di domanda a richiesta. Ho sempre risposto: se ne vuole parlare, lo dica lei. Quest’anno vorrei fare una classifica delle lamentele, ovvero quante volte un allenatore ha giustificato la sconfitta o la prestazione negativa della propria squadra per colpa dell’arbitro. Scopriremmo numeri da record. Ma è possibile che esista solo quello? La verità è che tutti sanno benissimo che può succedere, ma non sempre. La verità è che spesso chi si lamenta, oltre che per crearsi un alibi, spesso lo fa per un solo motivo: crearsi un precedente, e dunque ottenere un favore, la partita successiva».



Passiamo ai social.



«Purtroppo sono diventati il veicolo privilegiato per la diffusione del virus del tifo malato e assolutista, spesso analizzato un tanto al chilo, leggendo i primi cinquanta commenti sotto una notizia. Ma siamo sicuri che la parte, sui social, rappresenti il tutto, ovvero i tifosi e soprattutto gli appassionati di quella squadra e del calcio? Secondo me no».



Vero. E la situazione a volte degenera.



«Ormai c’è un’espressione ricorrente “bufera social”. Di solito succede così: si prendono un po’ di commenti di gente che manco si firma, e si procede alla sentenza: “Via l’allenatore”, “Basta questo o quello”. La critica lascia il suo ruolo alla gogna dei social. E così le porcate passano dai profili di quattro maleducati alle pagine dei giornali, dei siti, nelle radio e in tv, acquistando peso e addirittura credibilità. Questo non è fare il nostro mestiere, e affidarsi al bar. Con la differenza che al bar almeno ci devi mettere la faccia, qui no. Non sto dicendo che i social sono il male assoluto, questo uso dei social lo è. Tutti possono parlare, tutti possono esprimere critiche e opinioni – anche nel modo più sguaiato, non possiamo impedirlo – ma abbiamo il dovere di scegliere cosa pubblicare e cosa no, soprattutto no».



Contro la radicalizzazione del tifo c’è il racconto delle storie, quelle di tutti gli appassionati. Il Mondiale del 1982 che compie quarant’anni ha riempito l’estate di emozioni vintage.



«Buffa ha raccontato un meraviglioso Bearzot su SkySport. E abbiamo le Storie di Matteo Marani che riescono a stimolare l’amore per il calcio senza colori. Così come L’Uomo della Domenica di Giorgio Porrà o Mister Condò. Chi ama lo sport conserva il desiderio magicamente infantile di ascoltare una favola, un racconto o una storia al di là del tifo».



Quest’anno tornerete ad avere tutti gli highlights della Serie A. Si dice che sono il prodotto più prezioso per le nuove generazioni che vogliono la partita concentrata, magari da vedere sul telefonino.



«Oggi l’highlights è fondamentale, noi ci siamo inventati gli SkyLights, l’idea è quella di portare la qualità nella telecronaca, nel montaggio, la tecnologia della grafica con Sky Tech, ma tutto in tre minuti. E anche velocemente in onda, per dire a “Sky Calcio Club”, arriveranno dopo 10 minuti dalla fine della partita. E all’Originale tutti i sabati avremo tutti i gol di A, di B, Premier, Bundesliga e Ligue 1. inoltre ci sarà “L’ora del Gol”: ogni domenica dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24 Sara Benci condurrà una trasmissione dedicata ai gol della Serie A. Ma a proposito del telefonino e dei giovani avrei qualcosa da ridire».



Prego.



«Ci stiamo concentrando sul contenitore, lo smartphone, e non sul contenuto, ovvero il calcio. Il problema non è dove lo offri, ma cosa offri. Oggi i ragazzi vogliono spettacolo, personaggi, intensità di emozioni. È vero, preferiscono gli highlights perché sono più veloci da consumare e concentrano tutto, ma è necessario lavorare sul calcio per avere complessivamente uno spettacolo migliore».



La Champions League può bastare o serve di più, chessò una Super League o un campionato europeo?



«La Champions è il massimo che c’è ora, ma c’è un tema sul numero, forse troppo basso, di partite fra le grandi squadre, quelle che attirano veramente l’attenzione del grande pubblico e catturano l’attenzione dei più giovani».



Seguirete anche il nostro Golden Boy?



«È un premio che è diventato centrale nel panorama del calcio europeo, non può non interessare SkySport».