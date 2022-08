Entella, cambia il design

Un nuovo kit gara, pensato per unire tradizione e innovazione. La Virtus Entella si sta preparando ad affrontare il prossimo campionato di Lega Pro e oggi ha lanciato il nuovo kit home per la stagione 2022/2023. Una maglia ancora una volta griffata Adidas, per la quinta stagione consecutiva sponsor tecnico del club di Chiavari. Cambia il design dei colori biancocelesti, con righe più strette che lasciano spazio al bianco. Molte conferme e qualche novità anche per quanto riguarda gli sponsor di maglia: al centro della divisa non manca Duferco Energia, main sponsor del club, così come Autorighi, riproposto come second sponsor. Le novità, invece, sono rappresentate dal logo di Randstad, presente sulla manica sinistra, e da quello di Wylab, primo incubatore di start up sportive in Italia, situato nel retro della divisa. Infine, sui pantaloncini non poteva mancare il logo dell’Istituto Gaslini di Genova, vera e propria eccellenza a livello nazionale con cui la Virtus Entella, grazie all’associazione Entella nel Cuore, da anni ha un rapporto speciale, fortificato da numerose visite e donazioni al reparto di Neurochirurgia.