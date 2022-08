Il compleanno di Cesare l'unico

La verità è che Cesare è Unico per il suo modo di vivere il calcio, appreso alla scuola di Mino Favini, suo mentore nel vivaio atalantino dove cominciò vincendo tutto con gli Allievi nazionali. Favini, il maestro che Cesare, al culmine della fama, invitò a Kiev, per assistere alla finale dell’Europeo. Vinse la Spagna, ma nella vita ci sono cose molto più importanti. Come quando, nominato allenatore della Roma, Cesare ne lasciò quasi subito la guida per rimanere vicino a Manuela fino alla fine. O quando, richiamato a Firenze per salvare la Viola, conquistò punti risultati poi decisivi per l’obiettivo centrato da Iachini, un altro signore della panchina. Ma in quel marzo Cesare scrisse ai tifosi: «Sono venuto qui per dare il cento per cento; tuttavia, appena ho avuto la sensazione che non fosse più possibile, per il bene di tutti ho deciso il mio passo indietro. Ringrazio Rocco Commisso e tutta la sua meravigliosa famiglia, Joe Barone e Daniele Pradè, sempre vicini a me e alla squadra, ma, soprattutto, ringrazio Firenze: so che sarà capace di capire. Sono consapevole che la mia carriera di allenatore possa finire qui, ma non ho rimpianti e non voglio averne. Probabilmente, questo mondo di cui ho fatto parte per tutta la mia vita, non fa più per me e non mi ci riconosco più. Sicuramente, sarò cambiato io e il mondo va più veloce di quanto pensassi. Credo sia arrivato il momento di non farmi più trascinare da questa velocità e di fermarmi per ritrovare chi veramente sono». Questo è un uomo.