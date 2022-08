Le città di Paolo Rossi: un memorial per Pablito

PERUGIA - Le squadre delle città che hanno segnato la vita di Paolo Rossi saranno le protagoniste del memorial intitolato a Pablito, che si terra a Bucine, in provincia di Arezzo, il 3 e 4 settembre. A partecipare saranno le formazioni giovanili Coiano Santa Lucia Prato social club, città natale e prima squadra di Pablito, il Bucine Asd, dove ha vissuto per anni assieme alla sua famiglia, il Lanerossi Vicenza, la realtà dove è esploso come calciatore ed è nato il suo primo figlio Alessandro, e il Perugia, dove ha giocato e sono nate la moglie Federica e le figlie Maria Vittoria e Sofia Elena. L'Accademia Italia Paolo Rossi ha poi annunciato che tra queste quattro città nascerà anche un gemellaggio con l'obiettivo, per i prossimi anni, di allargare la rosa delle squadre partecipanti, sempre legate al suo nome, per elevarlo a torneo internazionale con alcune delle migliori squadre professionistiche a livello giovanile del panorama italiano ed estero, maschile e femminile.