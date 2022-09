Del Piero al Getafe! Tobias è in prova in Spagna

MADRID (Spagna) - Un Del Piero al Getafe. Dopo la Juventus Academy di sede a Los Angeles, Tobias Del Piero, figlio dell'ex capitano e leggenda bianconera Alessandro, è pronto a tentare l'avventura nel calcio europeo. Il 15enne infatti è in prova con il Getafe, squadra di seconda divisione spagnola. Tobias e suo padre sono a Madrid già da metà agosto e circa due settimane hanno assistito alla sfida tra Real Madrid e Almería al Santiago Bernabeu. In seguito, i due si sono recati a Valdebebas per incontrare Carlo Ancelotti. Sui social, non sono passate inosservate le foto in compagnia di Casemiro, prima dell'addio del brasiliano in direzione United, e Rodrygo.