Shock in Argentina: attentato contro Cristina Kirchner, stop al calcio

BUENOS AIRES - Clamoroso in Argentina: un uomo ha tentato di sparare alla vicepresidente ed ex presidente del paese, Cristina Fernández de Kirchner, in mezzo alla folla. La terribile scena è stata ripresa da un video diffuso da TN, in cui si vede l'uomo, un cittadino brasiliano, puntare a bruciapelo l'arma verso al vicepresidente mentre camminava sorridente. Dopo alcuni attimi di panico e terrore, l'uomo è stato fermato e arrestato dalle forze dell'ordine. Il ministero della Sicurezza argentino ha confermato che l'arma era una pistola vera con proiettili all'interno. Il presidente argentino Alberto Fernández ha parlato di un attacco alla democrazia: "Cristina è ancora viva perché, per qualche ragione che non possiamo confermare tecnicamente in questo momento, l'arma, che era armata con cinque proiettili, non ha sparato anche se è stato premuto il grilletto. Dobbiamo sradicare l'odio e la violenza dai nostri media e dalle discussioni politiche". Sull'accaduto si è espressa anche la Federcalcio argentina con un comunicato ufficiale: "La Federcalcio argentina esprime il suo più forte ripudio per cià che è accaduto alla Vice Presidente della Nazione, Cristina Fernández de Kirchner. Chiediamo alla società nel suo insieme di avvertire che la violenza di qualsiasi ordine non è mai la soluzione". Inoltre la Federcalcio ha deciso di sospendere tutte le partite di campionato in programma.