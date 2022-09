Juve, Milan, Inter e Roma multate dalla Uefa per il fair play finanziario

NYON (Svizzera) - La Uefa ha pubblicato le sanzioni inerenti al Fair Play Finanziario per il periodo 2018-2022. Queste le sanzioni: Cinque milioni di multa per la Roma , quattro per l' Inter , 3.5 milioni per la Juventus e due per il Milan , con l'impegno dei club di riportare in regola i conti nel più breve tempo possibile

I dettagli

Nel dettaglio, il settlement agreement firmato da Roma e Inter prevede il rispetto dei "requisiti di stabilità , come definiti nel Regolamento Uefa Club Licensing and Financial Sustainability - Edizione 2022", entro quattro anni con l'ulteriore restrizione di poter iscrivere nella stagione attuale 23 giocatori in rosa e non 25. Juventus e Milan, così come Besiktas, Monaco, Marsiglia e Paris Saint-Germain, hanno invece pattuito il rispetto delle regole finanziarie entro tre anni e dunque non avranno restrizioni alla rosa. Qualora i club non riuscissero a rimettere i conti a posto entro il termine stabilito dovrebbero pagare una maxi multa: nel dettaglio delle società italiane, 15 milioni per il Milan, 23 per la Juventus, 26 per l'Inter e 35 per la Roma.

La spiegazione del comunicato

La Prima Sezione del CFCB ha riscontrato che AC Milan, AS Monaco, AS Roma, Besiktas JK, FC Internazionale Milano, Juventus, Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain non hanno rispettato il requisito di pareggio di bilancio. L'analisi ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle misure di emergenza Covid, volte a neutralizzare gli effetti negativi della pandemia. In base a queste misure, gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono stati valutati come un unico periodo; inoltre, ai club sono stati concessi aggiustamenti specifici per il covid-19 e per calcolare la media del deficit combinato del 2020 e del 2021

Le multe

Il comunicato ufficiale Uefa recita che: gli otto club hanno accettato di versare un contributo finanziario di 172 milioni di euro. Tali importi saranno trattenuti da eventuali entrate che i club guadagneranno dalla partecipazione alle competizioni UEFA o pagati direttamente. Di tale importo, 26 milioni di euro (15%) saranno corrisposti interamente, mentre il saldo residuo di 146 milioni di euro (85%) è condizionato al rispetto degli obiettivi indicati nel rispettivo settlement agreement.