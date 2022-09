Bernardeschi a lezione d'inglese: "Lo imparo per te, Toronto!" VIDEO

TORONTO (Canada) - Un inizio col botto quello di Federico Bernardeschi con la maglia del Toronto: nelle sue prime otto partite in Mls sono già sei i gol realizzati dall'ex calciatore di Juve e Fiorentina. Ambientatosi sul campo, al classe '94 non resta che trovarsi a suo agio anche con la nuova lingua: è per questo che, come documentato da un video pubblicato sui social, ha deciso di ingaggiare un'insegnate privata di inglese per migliorare il suo vocabolario e la pronuncia. Dopo i video pubblicati negli scorsi giorni, nei quali commentava le partite del suo Toronto, qualcuno aveva infatti criticato la qualità del suo linguaggio: pronta la risposta di Bernardeschi che, vicino ad una lavagnetta sulla quale si vedono scritte le parole "Amazing", "Well done" e "Come on", ed affiancato dalla sua 'teacher', pronuncia in inglese: "Ciao ragazzi, ora la pronuncia di queste parole è perfetta. Sto imparando l'inglese per te, Toronto: ti amo così tanto!".