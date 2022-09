L'Equipe: "Superlega, Agnelli considera Al-Khelaifi l'informatore dell'Uefa "

Agnelli-Al-Khelaifi: le reciproche accuse

Nella ricostruzione fatta da L'Equipe, il presidente del Psg era incluso nelle mail che i responsabili dei club coinvolti nel progetto si scambiavano segretamente. Ma poi ad un certo punto sarebbe uscito dal gruppo. Particolare che avrebbe portato Agnelli a sospettarlo come informatore della Uefa. Dal canto suo Al-Khelaifi accuserebbe il patron bianconero di poca correttezza, non avendo mai risposto alle sue chiamate e a quelle di Ceferin. Per il quotidiano francese, Al-Khelaifi è sempre stato in prima linea nella battaglia contro Real Madrid e Barcellona, ma non ha mai ritenuto la Juventus una rivale. Qualche mese fa, Agnelli avrebbe cercato di riallacciare i rapporti con Al-Khelaifi inviandogli un messaggio, al quale quest’ultimo non avrebbe però risposto.