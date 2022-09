Paolo Rossi, organizzato torneo alla memoria dall'Asd Bucine

BUCINE (Arezzo) - Nel segno di Paolo Rossi, scomparso il 9 dicembre 2020, il torneo organizzato nel ricordo dall'Asd Bucine, in provincia di Arezzo, in collaborazione con l'Accademia che porta il suo nome. Il torneo, che si è svolto proprio nel luogo scelto da Pablito per trascorrere la vita post campo, ha visto la partecipazione, oltre ai padroni di casa, di alcune delle squadre che hanno segnato la carriera: il Coiano Santa Lucia Prato Social Club, il L.R. Vicenza e il Perugia Calcio, tutti in campo con le proprie categorie Under 14. Ha vinto il Perugia che in finale ha battuto 4-0 il L.R. Vicenza, con Biondini è stato eletto miglior giocatore del torneo e due dei tre capocannonieri ex aequo con lo stesso Biondini e Isidori. Il trofeo miglior portiere e fair play sono andati a Benenati e Calvani dell'Asd Bucine.