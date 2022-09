Terry: "Wise mi ha messo le mani al collo per una macchina"

LONDRA (Inghilterra) - John Terry è stato una delle più grandi leggende della storia del Chelsea, nonché il capitano più decorato della storia del club londinese con 5 Premier League, 5 FA Cup, 3 Community Shield, 3 Coppe di Lega, 1 Champions League e 1 Europa League. L'ex difensore inglese è stato intervistato nel podcast The Footballers Guide to Football e ha raccontato un curioso aneddoto risalente al 1999 vissuto insieme all'allora capitano Dennis Wise: "Avevo 19 anni e ho avuto la stupida idea di comprarmi una macchina con il bonus della mia prima presenza in Champions League. Quindi arrivo con la mia macchina nuova all'allenamento, Wise mi incontra in corridoio e mi prende per il collo davanti a tutti: 'Chi ti credi di essere? Prendi quella macchina e riportala subito indietro'. Mi ha fatto riportare indietro la macchina e ci ho perso parecchi soldi, ma poi mi ha portato in giro a cercare una casa, perchè mi ha consigliato di comprarne una ed è stata un'ottima idea", racconta Terry. "All'epoca mi sono vergognato, ma è stata la cosa migliore che potesse accadermi. Quindi lo ringrazio per tutto l'aiuto che ci ha dato, soprattutto quando si trattava di guidare i giovani. Dennis non pensava soltanto ai calciatori della prima squadra, ma anche ai ragazzi più piccoli".