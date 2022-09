Beach Soccer, Italia femminile ko in finale con la Spagna. Uomini di bronzo

CAGLIARI - Svanisce a un passo dalla meta il sogno delle donne dell'Italbeach che nella finale degli Europei si arrendono alla più navigata Spagna, che trionfa imponendosi per 2-0 alla Beach Arena di Cagliari. Magnifico comunque il percorso delle azzurre alla prima partecipazione ad un torneo continentale dopo neanche un anno di attività. Podio per gli uomini, che invece superano le furie rosse 3-2 e, come la scorsa stagione, conquistano il bronzo.