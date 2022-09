Il Benfica rende omaggio al Grande Torino: "Amicizia eterna"

TORINO - Una delegazione del Benfica, a Torino per l'impegno di stasera, contro la Juventus, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, è salita questa mattina sul Colle di Superga per rendere omaggio al Grande Torino. Su Twitter il club portoghese ha pubblicato una serie di foto, in cui si vedono i dirigenti porre una corona di fiori dinanzi alla lapide che ricorda la squadra granata scomparsa il 4 maggio del 1949, di ritorno proprio da una trasferta in Portogallo per giocare una partita amichevole contro il Benfica, e recitare una preghiera assieme ai rappresentanti del Torino. "Amicizia eterna", è il messaggio sui social del club lusitano.