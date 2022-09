Tommasi, esordio con doppietta con la Nazionale Sindaci

BRUSAPORTO (Bergamo) - Esordio con doppietta per Damiano Tommasi alla prima partita con la maglia della Nazionale Italiana Sindaci. L’ex centrocampista della Roma, ora Primo Cittadino di Verona, si è subito integrato nella squadra dando il proprio contributo con interventi ed assist ai compagni di squadra che sono andati in gol. “Essere sindaci è una grande responsabilità nei confronti della comunità - dichiara Tommasi - e rappresentarla anche con il pallone in queste iniziative è stato un bel segnale per l’associazione per la quale oggi siamo scesi in campo”. Il triangolare, al via con il calcio di inizio di Giorgio Gori, si è concluso con la vittoria della Nazionale Attori capitanata da Giorgio Pasotti che, per differenza reti, si è imposta sui Primi Cittadini, secondi, e la Nazionale dei Comunicatori Digitali piazzatasi al terzo posto. Ma è la solidarietà che ha segnato il gol più importante: 16.350 euro il ricavato della giornata totalmente devoluto all’Associazione Italiana Persone Down - sezione Bergamo.