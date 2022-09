Juve, Deschamps assicura i tifosi: "Pogba farà di tutto per giocare i Mondiali"

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha parlato di Paul Pogba e delle possibilità di averlo a disposizione nel prossimo Mondiale in Qatar. In un'intervista rilasciata a Telefoot, il tecnico francese ha assicurato che il centrocampista della Juventus farà di tutto per poter recuperare e disputare il Mondiale del prossimo novembre, anche se "i tempi saranno brevi". Il commissario tecnico dei Blues ha ribadito che il calciatore della Juventus "andrà alla Coppa del Mondo a condizione che sia in forma e competitivo".