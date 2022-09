Torna il Gran Galà del calcio AIC: ecco come si vota il gol più bello

Dopo due anni di assenza forzata causa pandemia, il Gran Galà del Calcio AIC torna in presenza. L’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini, si svolger lunedì 17 ottobre con la classica cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi alla scorsa stagione di Serie A.

Nella nuova cornice di Rho Fiera Milano, alle porte del capoluogo lombardo, in programma come da tradizione una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata alla presenza delle massime autorità del nostro calcio.

In attesa di scoprire chi saranno i premiati, ad aprire questa edizione del Galà, la decima in presenza dopo le ultime due in versione digitale - sarà Vota il Gol, il sondaggio che decreterà il gol pi bello della stagione 2021-22, sia al maschile che al femminile. Al contrario degli altri riconoscimenti assegnati, questo è l’unico in cui il risultato sarà determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere sul sito del Gran Gal del Calcio AIC tra una rosa di 10 gol del campionato maschile e 9 del campionato femminile.