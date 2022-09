Mbappè rifiuta la foto ufficiale con la Francia: rivendica i diritti di immagine

Francia-Mbappè, braccio di ferro sui diritti

L’attaccante non ha accettato di buon grado la mancata decisione dei dirigenti federali di “non modificare l'accordo" per i diritti di immagine. ”L’attaccante e i suoi rappresentanti - si legge in una nota - “si rammaricano profondamente che nessun accordo possa, come richiesto, essere raggiunto prima della Coppa del Mondo”. La richiesta del giocatore non è stata presa in considerazione dalla federazione francese che dovrà risolvere - prima del Mondiale - la vicenda per evitare ulteriori criticità con gli sponsor.