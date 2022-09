Grave lutto per Liverani, è morta la moglie Federica: il cordoglio del Cagliari

"L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre". Per mezzo di un post pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter, il club salentino, che ha allenato tra il 2017 e il 2020, rivolge le proprie condoglianze all'attuale tecnico del Cagliari, ex calciatore - tra le altre - di Lazio, Fiorentina e Palermo e per tre volte nazionale azzurro.