Spagna, la novità di Luis Enrique: walkie talkie sulla schiena dei calciatori

Luis Enrique, considerato da sempre autore di trovate geniali ed originali, tanto in campo quanto durante gli allenamenti, stupisce ancora. Stavolta, l'ex allenatore di Roma e Barcellona ed attuale commissario tecnico della nazionale spagnola, ha sperimentato una comunicazione... tramite walkie talkie agganciati alla schiena dei calciatori: ad annunciarlo è la Federazione iberica con un video pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter. Il dispositivo permetterà al ct delle Furie Rosse di dare indicazioni ai propri giocatori senza dover urlare, come da lui stesso sottolineato con un pizzico della sua consueta ironia: "Non sono abituato a esprimermi a basso volume con persone così lontane!". Inoltre, Luis Enrique potrà scegliere l'opzione di rivolgersi a tutta la rosa o ad uno solo dei propri ragazzi, il tutto semplicemente premendo i relativi tasti dotati di microfono: una novità destinata ad essere imitata da altre squadre, tanto di club quanto di selezioni nazionali.