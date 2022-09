Cristiano Ronaldo: "Non sono finito. Mondiale e poi Europeo 2024"

“Per me è un onore ricevere un premio per essere diventato il miglior marcatore di sempre fra tutte le nazionali. Non avrei mai pensato che un giorno avrei potuto raggiungerlo". Cristiano Ronaldo, visibilmente emozionato, ha allontanato durante il Gala Quinas de Ouro 2022 le voci circa un possibile ritiro dall'attività agonistica: "È stato un viaggio lungo, ma vorrei anche dire che il mio viaggio non è ancora finito. Mi sento ancora motivato, sento che ho ancora grandi ambizioni. Sono in una nazionale che ha tanti giovani giocatori, con un futuro straordinario e ovviamente voglio partecipare a questo Mondiale e anche del prossimo Europeo".