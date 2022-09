Immobile, l'Italia e i gol che pesano di più. Raspadori in soccorso

TORINO - Non è stata per nulla banale l’intervista che Ciro Immobile ha rilasciato a coloro che lo ascoltavano nell’aula magna del Centro Tecnico di Coveranno. Perché l’attaccante della Lazio ha sciorinato in pubblico i propri dubbi e le proprie debolezze, concessione rara in generale e addirittura rarissima in ambito calcistico dove il dubbio è considerato colpa gravissima. Invece Immobile dimostra una profonda quando affronta senza infingimenti “la” domanda. Vale a dire perché in Nazionale non segni come in Serie A: «Me lo chiedo quasi tutti i giorni. Forse perché ho meno margine di errore e voglio strafare. Fa rosicare, ho vinto 4 classifiche marcatori di Serie A e con la Nazionale ho fatto un po' meno. Mi fa male quando sento che sono l’attaccante della mancata qualificazione al Mondiale ma non quello della vittoria all’Europeo». Un misto molto umano tra orgoglio (anche legittimo, eh), rammarico riflessioni su se stesso. Riflessioni che devono esser ampliate perché, gira e rigira, Immobile resta (con Belotti che però ha segnato gol meno “pesanti” e con Barella che sfrutta i movimenti del bomber) con 8 gol all’attivo l’attaccante più prolifico della gestione Mancini.