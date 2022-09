Nations League, la Scozia batte 3-0 l'Ucraina e vola in testa al girone

GLASGOW (Scozia) - La Scozia batte 3-0 l'Ucraina ad Hampden Park e vola in testa alla classifica del gruppo 1 di Nations League B. La nazionale dell'ex Bologna Hickey, subentrato nel primo tempo all'infortunato Patterson, vendica così parzialmente l'eliminazione dai playoff per il Mondiale ad opera proprio di Malinovskyi e compagni lo scorso giugno. Dopo la traversa di Adams di testa al 62' e le parate di Trubin, gli scozzesi trovano il gol decisivo al 70' con il capitano McGinn: bravo il giocatore dell'Aston Villa a sfruttare un rimpallo al limite dell'area e a beffare il portiere avversario con un diagonale di sinistro sul palo più lontano. All'80' arriva il secondo gol: è il centravanti del Qpr Dykes a battere Trubin con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Fraser. All'87 ancora il numero nove siglia il tris: azione fotocopia della rete precendete, con Fraser che batte il corner e l'attaccante che indovina l'inzuccata vincente. Un successo che permette alla Scozia di superare in classifica proprio gli la nazionale di Petrakov, salendo a quota nove punti contri i sette degli avversari odierni.