Wanda e Icardi, è finita: l'annuncio della separazione sui social

"Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli". È il messaggio condiviso sui social da Wanda Nara, che conferma così le voci sulla separazione da Mauro Icardi. È finita dunque la storia di una delle coppie più famose del mondo del calcio, tra l'ex Inter e la sua moglie e procuratrice. Da parte dell'attaccante argentino non c'è stato ancora alcun commento sul messaggio.