Italia con Scamacca e Raspadori: Mancini in stile Conte

INVIATO A MILANO - L’infortunio muscolare di Ciro Immobile (una contrattura nella rifinitura di giovedì che a tarda notte, prima della consegna della lista Uefa, ha consigliato di evitare rischi) pare aver indirizzato definitivamente le scelte di Roberto Mancini. Quando ancora mancano due ore esatte all’inizio della sfida contro l’Inghilterra (penultima gara del girone di Nations League), il ct sembra convinto di adottare il 3-5-2 (in stile Conte) con la coppia degli ex Sassuolo, Scamacca e Raspadori, in attacco. In attesa delle formazioni ufficiali ecco quelle che emergono dalle ultime indiscrezioni.