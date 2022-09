Paura Cristiano Ronaldo: scontro durissimo e sangue dal naso

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Intorno al quarto d'ora di Repubblica Ceca-Portogallo, match di Nations League, il pubblico di Praga è rimasto col fiato sospeso dopo il durissimo scontro tra Cristiano Ronaldo e il portiere ceco Vaclik che ha messo ko CR7. L'attaccante del Manchester United è saltato di testa per prendere un profondo cross in area, perdendo però di vista l'uscita di Vaclik, che ha travolto con le braccia il portoghese, colpendolo sul viso. Ronaldo è rimasto a terra e ha iniziato a perdere sangue dal naso. Lo staff medico è entrato in campo per soccorrere l'ex Juve, a cui è stato applicato un tampone per fermare l'emorragia e un cerotto. Dopo le cure del caso, Cristiano è tornato in campo.