Sheva, mito ucraino e cuore mondiale: grazie

«Un mese fa sono andato a Irpin, probabilmente la città più colpita durante i primi sessanta giorni di combattimenti. L’80% delle abitazioni è stato distrutto. Abbiamo incontrato il sindaco che ci ha portato a vedere l’ospedale in macerie, le case devastate. E ci ha mostrato anche lo stadio di calcio, dove io pure, da bambino, ho giocato con le giovanili della Dinamo Kjiv, quando facevano i summer camp. L’impianto è completamente a pezzi: la tribuna e gli spogliatoi non ci sono più, il campo sintetico è pieno di buche, scavate dalle bombe. Eppure, in tutto questo, in mezzo alla devastazione, ho visto i bambini giocare a pallone e la scena mi ha impressionato molto. Ho chiesto al sindaco: come possiamo aiutarvi? Lui ha risposto: “Il regalo migliore sarebbe rifare lo stadio”. Ho replicato: perché lo stadio? E il sindaco: “La gente sta tornando e comincia a ricostruire, ha bisogno di dare ai bambini una possibilità di giocare a calcio, di fare sport”. Per questo, con Fondazione Milan vogliamo aiutare Irpin e Fondazione Milan ha fatto una cosa bellissima, legando questa iniziativa alla finale di Manchester, uno dei momenti più belli per i tifosi rossoneri e per me: ricostruiremo lo stadio insieme e, nonostante tutte le difficoltà, ce la faremo».

La voce di Andriy Mykolaiovic Shevchenko risuona chiara, ma il volto è tirato, la commozione trasparente. Quando avete un attimo di tempo, cliccate su Milan Tv e seguite l’intervista che Maurizio Ferrari ha realizzato con il Pallone d’Oro, leggenda del Milan e del calcio mondiale, ex ct dell’Ucraina, divenuto un testimonial a ogni latitudine della resistenza della sua gente alla barbara invasione russa. Dal 24 febbraio, da quando è scoppiata la guerra, Shevchenko va dovunque sia possibile promuovere iniziative di solidarietà e di sostegno a favore del suo popolo. Non poteva non toccare Casa Milan, il fantastico attaccante che nel 2003 a Manchester firmò la sesta Champions League rossonera, con quella maglia onorata per 322 volte in carriera, segnando 175 gol e vincendo anche 1 scudetto, 1 Supercoppa Uefa, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa Italia. A Casa Milan, Shevchenko è voluto tornare per ringraziare personalmente Fondazione Milan e i tifosi rossoneri. Nel ventennale della nascita, la Fondazione, di cui Benedetto Di Blasi e Rocco Giorgianni sono i propulsori, ha varato il programma “AC MIlan for peace”: è scattata la raccolta fondi e di beni alimentari, materiali, per l’infanzia, vestiti, medicinali da inviare in Ucraina e, sinora, sono stati 200 mila gli euro donati dalla gente milanista.