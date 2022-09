Costantino: “L’Ungheria di Rossi è solida, la batti nell’uno contro uno”

MILANO - Giovanni Costantino oggi allena il Casarano (con i pugliesi ha vinto le prime tre partite di campionato), ma per anni è stato assistente tecnico e match analyst delle squadre di Marco Rossi : «Abbiamo lavorato insieme dal 2016 al 2021: con l’Honved abbiamo vinto uno storico campionato, con l’Fk Dac abbiamo centrato un’incredibile qualificazione europea, arrivando terzi, il miglior risultato di sempre per la squadra ceca e successivamente è iniziato il nostro percorso con l’Ungheria». E con la nazionale vi siete tolti parecchie soddisfazioni. «Abbiamo centrato la doppia promozione in Nations League, dalla C alla A, qualificandoci pure per l’ultimo Europeo. Poco prima che arrivassimo, l’Ungheria aveva perso contro Bielorussia e Kazakistan. Pensi che nel 2017 l’Andorra si era imposta per 1-0 nelle qualificazioni al Mondiale. Era insomma un periodo difficile, ma avevamo un’ottima conoscenza del campionato locale, avendoci lavorato. Abbiamo sistemato subito le cose a livello tattico, centrando 8-9 risultati positivi. Si è creato un gruppo e abbiamo successivamente inserito quelli nuovi». Non deve essere stato facile. «C’è stato un periodo difficile quando perdemmo in Galles, arrivando quarti nel nostro girone di qualificazione a Euro 2020. Poi però puntammo su un certo ricambio generazionale, che ha consentito alla squadra di fare il salto di qualità. Infatti alla fine, tramite la Nations League e il doppio playoff vinto contro Bulgaria e Islanda, abbiamo ottenuto il pass per l’Europeo».

Chi sono i calciatori più forti dell’Ungheria?



«L’ossatura è composta dal portiere Gulacsi, dal difensore Attila Szalai, dal centrocampista Szoboszlai che mi aveva chiesto consiglio sul Milan, dato che era seguito dai rossoneri, e dall’attaccante Adam Szalai, il capitano che contro l’Italia disputerà l’ultima partita in Nazionale. Confesso però che anche la naturalizzazione di alcuni calciatori, vedi Orban, Nego e Styles ha contribuito molto ad alzare il livello della rosa. E non posso non sottolineare lo spirito di sacrificio, l’attaccamento e una grande capacità di sofferenza della squadra».



Grandi meriti per Rossi.



«La nazionale è solida, attenta, oculata, non si disunisce mai. Certo, non gioca la palla avendo un 30% di possesso nei 90 minuti, ma devi saperlo pure fare. Marco è molto intelligente a livello tecnico, enfatizza i pregi e limita le carenze della squadra. Ergo: si punta su un calcio pratico e non spettacolare. È molto difficile segnare all’Ungheria, se non hai pazienza, ti mettono nel sacco».



Come vede la sfida con l’Italia?



«Immagino che Mancini continui col sistema a tre, così potrà mettere in maggiore difficoltà l’Ungheria. La Nazionale di Rossi fa densità centrale, se fai girare la sfera e giochi uno contro uno puoi creare tanti problemi. A Budapest però l’ambiente sarà molto caldo, sarà una gara equilibrata».



Chi è più forte?



«A livello di singoli gli azzurri sono migliori. Metà squadra titolare dell’Ungheria gioca in campionati di altissimo livello, ma gli altri militano in tornei minori. E questo dice tutto sulla differenza delle due rose a disposizione».