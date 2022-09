Gascoigne e l'aneddoto sulla tazzina da caffè: 7 ore per recuperarla

7 ore per una tazzina da caffè

Come racconta il Daily Star, una sera Paul è nella sua casa a Seaham, nella contea di Durham, e prima di andare a dormire si accorge che manca in cucina una delle sue sei tazzine da caffè. Se l'è presa il suo compagno di squadra e coinquilino Andy Townsend e l'ha portata via nella casa di famiglia. "Gazza" non può dormire sapendo che manca un tazzina e allora chiama il suo migliore amico, Jimmy Gardiner, e gli chiede di andarla a recuperare: "Non posso andare a letto sapendo che c'è una tazzina là fuori senza le sue compagne. Vai e prendila". Roba da matti perché la casa di Townsend è a Birmingham, a circa tre ore e mezza da Seaham. Jimmy però prende e parte, guida per sette ore e arriva a destinazione. In piena notte Townsend sente suonare alla porta, apre e chiede: "Che ca... vuoi?". E Gardiner: "Beh, Gazza rivuole indietro la sua tazza di caffè. Non andrà a letto finché non avrà la tazzina". Andy di stucco: "Mi stai prendendo per il cu...?". Jimmy recupera la tazzina, torna indietro e alle cinque mezza di notte trova Gascoigne ancora sveglio, che domanda: "L'hai presa, sì? Rimettila a posto". E va a dormire.