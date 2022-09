Pallone d'Oro, Deschamps vota Benzema: "Lo merita"

Chi raccoglierà l'eredità di Lionel Messi? La Pulce lo scorso novembre ha messo in bacheca il suo settimo Pallone d'Oro ma quest'anno l'indiziato numero uno per la vittoria finale è Karim Benzema. L'attaccante del Real Madrid è stato il principale artefice delle vittorie della squadra di Carlo Ancelotti, che è riuscita a trionfare sia in Liga che in Champions League soprattutto grazie alle magie e ai gol del suo bomber.

Pallone d'Oro, Deschamps appoggia Benzema