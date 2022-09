Raspadori e Donnarumma, l'Italia s'è desta. E sale nel ranking

INVIATO A BUDAPEST - L’Italia di Roberto Mancini ha battuto 2-0 l’Ungheria a Budepest e si è qualificata per le finali a 4 della Nations League. Ce ne parla Stefano Salandin dall’aeroporto della capitale magiara: «Un successo che ci consentirà di giocare a giugno per il trofeo probabilmente in Olanda: le altre qualificate sono appunto Olanda e Croazia, più una tra Portogallo e Spagna. Soprattutto, con questo trionfo gli azzurri saranno teste di serie nel prossimo sorteggio del 9 di ottobre per le qualificazioni europee per Germania 2004. E mentre le altre nazionali purtroppo giocheranno in Qatar, noi affronteremo in amichevole il 16 l’Albania di Edy Reja a Tirana e il 20 l’Austria di Marko Arnautovic a Vienna. Intanto, l’Italia fa pure un balzo nel ranking con gli ultimi due successi, così che anche per eventuale ripescaggi-playoff la nazionale sarà in pole. Tutto questo certo non lenisce l’amarezza per il mancato approdo mondiale, ma qualche progresso si è visto, con la certezza di un ritrovato Gianluigi Donnarumma e la conferma di uno strepitoso uomo gol come Giacomo Raspadori».