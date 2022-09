De Siervo esorta la Politica: "Serve un Ministero dello Sport"

ROMA - Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, fa un appello alla politica dopo le elezioni di domenica scorsa. Il dirigente ha messo in luce le problematiche del calcio suggerendo le priorità per migliorare il sistema. "Alla politica dico di guardare allo sport, perché in questo nuovo Governo serve un ministero dotato di portafoglio - afferma De Siervo - se vogliamo poi ospitare degnamente gli Europei di calcio o qualcosa di più, dobbiamo prima avere gli impianti: per questo, dobbiamo chiedere al Governo di nominare anche un commissario agli stadi, solo così si potrà superare l'ostacolo burocratico. Dobbiamo chiedere con forza non soltanto gli aiuti, ma è necessario dotarci degli strumenti giusti".