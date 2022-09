Santon: “Il calcio mi ha dato tanto, ma ho sacrificato il corpo”

MILANO - Davide Santon ha vissuto svariate vite calcistiche: da “bambino” prodigio, ad esubero, col talento del predestinato e quasi la fragilità fisica del cristallo. Oggi il 31 enne racconta come il suo corpo gli abbia imposto di appendere gli scarpini al chiodo: «Partiamo dalla fine: ultimo anno di contratto alla Roma, che ingaggia Mourinho. Io stavo bene, ma iniziavo a sentire i tanti infortuni del passato. Ricevetti la lettera in cui mi comunicavano di essere fuori rosa. Parlai con Mou, che venne anche a vedermi e sono convinto avrebbe voluto reintegrarmi. Io però non potevo più garantire un tot di partite, ero sempre a rischio infortunio, avevo paura a spingere, non mi divertivo più. Dopo una stagione così, perdi le motivazioni e il tuo corpo ti dice basta. Nell’ultimo anno, oltre al problema al ginocchio destro, ho avuto guai anche a quello sinistro. Faticavo per tutto».



Se si fosse nuovamente infortunato, avrebbe rischiato le protesi?

«Sì, io ho le ginocchia distrutte. Probabilmente quando avrò cinquant’anni potrei doverle metterle comunque, ma se avessi continuato a giocare il pericolo si sarebbe potuto manifestare nell’immediato. Io per il calcio ho dato tutto, ho sacrificato davvero il mio corpo. Tra muscoli e ossa sono tutto ammaccato».



Pensa di aver dato al calcio più di quanto abbia ricevuto?

«Ho ricevuto tantissimo, ma sono consapevole di aver dato il 200% per i sacrifici che ho fatto. Se ti infortuni, devi lavorare tre volte di più rispetto a quelli che stanno bene. Sveglia alle 06.30 e quaranta vasche, senza colazione. Poi forza in palestra, pranzo e corsa sul campo. Più o meno dodici anni, così. Alla fine soffrivo troppo, per questo ho detto: “Chiudiamola qua e basta”».



Cosa provò dopo aver neutralizzato CR7?

«Lo avevo studiato, conoscevo i suoi movimenti, ero tranquillo, consapevole dei miei mezzi. Altro che paura, prima della gara ero eccitato, non vedevo l’ora di scendere in campo. Con la paura fai figure di m..., con l’autostima arrivi lontano. Quella partita mi lanciò nel mondo del calcio».



Il suo primo infortunio fu con l’Under 21.

«Quello resta il mio rimpianto più grande. A 18 anni sei molto ingenuo, senza esperienza. Se quella situazione fosse avvenuta più tardi, avrei detto: “Non ce la faccio, esco”. Invece allora non fu così. Subii l’intervento di un avversario, sentii “crack”. All’intervallo il mister e gli altri volevano che continuassi e così fu. Da una cosa minima, è diventata enorme. Se mi fossi fermato sarebbe andata diversamente. Il passato è il passato, bisogna accettarlo. Mi spiace pure non aver mai segnato in A. Da giovane segnavo tantissimo, poi boh. Passava il tempo, la rete non arrivava mai, divenne quasi un’ossessione. Col Newcastle invece ho fatto un gol, ma non da terzino, da ala destra».



Cosa ricorda dell’esordio con l’Inter?

«Nei primi mesi andavo sempre in tribuna e al massimo giocavo in Under 19. Una volta venni schierato terzino sinistro, io non lo avevo mai fatto. “C’è bisogno lì”: in realtà il capitano, titolare del ruolo, finì in panchina: erano arrivati “ordini dall’alto”. Mourinho non era convinto di Maxwell e pensava a me in quel ruolo. Prima di Natale mi venne detto che avrei giocato contro il Cagliari, ma restai in panchina. Chiamai il mio procuratore per dirgli di andare via: volevo giocare, fare esperienza e il Palermo, in A, mi garantiva addirittura la titolarità. Stavo per accettare, ma ecco la Coppa Italia: senza dirmi niente, scopro di essere nell’undici di partenza. Da lì non sono più uscito sino al termine della stagione».



E festeggiò a fine anno.

«Vinsi il mio primo scudetto. Ma la verità è che poi nei primi due anni di carriera avevo raggiunto tutto quello che un calciatore sogna in carriera: Scudetto, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa, esordio con l’Italia».



Il suo papà calcistico è Mourinho?

«Lui è stato quello che mi ha lanciato e quello con cui ho finito. Mi spiace non aver fatto parte della rosa della Roma, ma sono state fatte delle scelte societarie, che capisco e che non mi includevano. Con le parole Mou è sempre il numero uno. I giocatori gli vogliono bene, José si fa volere bene. Anche se ha vinto tantissimo ha ancora fame e passione per quello che fa. Può vincere ancora, credo che il suo sogno sia lo scudetto con i giallorossi».



Quale è stato il momento più bello della carriera?

«All’Inter, con tutte le vittorie ottenute con i nerazzurri. I nerazzurri mi ha dato tutto, a livello affettivo resteranno sempre nel mio cuore. Ma quello più spensierato l’ho vissuto al Newcastle: stavo alla grande fisicamente e mentalmente. Non è un caso che per tre anni di fila inanellai più di trenta presenze a stagione. Per un calciatore l’Inghilterra è il meglio del meglio».



Cosa pensa della carriera di Balotelli? Siete esplosi praticamente insieme.

«Mario è sempre stato il matto-buono. Tecnicamente fortissimo, probabilmente avrebbe potuto fare molto di più, ma pure lui si è tolto tante soddisfazioni».



Lei doveva andare al Napoli, ma non passò le visite mediche.

«Quando succedono queste cose è sempre dura. Pensi: “Questa è la fine”. Poi ti rimbocchi le maniche e lavori ancora più sodo. Infatti poi sono andato alla Roma, partito come quinto terzino spesso e volentieri ero titolare: il lavoro paga sempre».



Poi è stato accusato di essere rimasto a Roma per soldi.

«Cosa non vera. Io non sarei potuto andare a giocare in un’altra squadra, non avrei passato le visite mediche. Con i giallorossi abbiamo deciso per il fine carriera, con loro è tutto a posto».



Quale è stato il compagno più forte con cui ha giocato?

«Pensi alle mie Inter: Ibra, Adriano, Zanetti, Cambiasso, Stankovic, Figo, Eto’o, Milito. Ho militato a Roma con De Rossi. Ho giocato con grandi campioni che hanno fatto la storia».



Come vede Inter-Roma?

«Sono due squadre in difficoltà. Del pareggio non se ne fa nulla nessuno. Il match potrebbe essere deciso da una giocata di un top: un Lautaro o un Dybala per intenderci. Sarà una partita tirata, tutte e due giocheranno per vincere».