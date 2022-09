Renica zittisce Cassano: «Il tuo cervello è scappato!»

TORINO - Di Antonio Cassano si parla più oggi di quando giocava: potenza del Web e delle sparate di Fantantonio, opinionista che non teme la figuraccia. Ospite di Muschio Selvaggio, il podcats di Fedez, l'ex attaccante del Bari ha spiegato che «Maradona ha vinto il primo scudetto con degli scappati di casa in squadra. Il secondo era una squadra decente». Una dichiarazione abbastanza avventurosa, visto il numero di fuoriclasse presenti nelle due formazioni che hanno visto i partenopei vincere il titolo nel 1987-88 e nel 1989-90. E così uno dei compagni di Maradona, Alessandro Renica non ha perso tempo e ha replicato sui social network a Cassano: «Quello che è scappato, è il tuo cervello! Irrecuperabile», ha scritto lo storico libero, che a con la maglia del Napoli ha giocato 136 partite di campionato e vincendo due scudetti, due Coppe Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, dal 1985 al 1991. Renica vinse il primo titolo con Maradona, quindi per Cassano è esattamente uno degi scappati di casa.