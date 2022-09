Da Messi fino a Kean e Icardi: le richieste di contratto più folli

L'elenco delle volontà di Messi da inserire nel contratto per restare al Barcellona nel 2020 non sono l'unico caso di richieste assurde avvenute nel mondo del calcio. Prima della trattativa tra la Pulce e gli azulgrana, poi naufragata con lo storico trasferimento al Psg come conseguenza, ci sono stati altri tentativi di accordo, più o meno riusciti, tra club e giocatori davvero singolari. L'aereo privato per passare le festività con i cari e la realizzazione un box per la sua famiglia e per quella di Luis Suárez al Camp Nou, queste due delle clausole inserite dall'argentino per restare in Spagna, ma c'è chi è riuscito a fare di meglio.