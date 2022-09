Libération: "Al-Khelaifi e il Qatar: ricatti, abusi e accordi segreti". È scandalo in Francia

L'arresto e le torture

Una fonte di Libération ipotizza che Tayeb B, entrato in possesso di documenti privati relativi ad Al-Khelaifi - uomo di fiducia e amico d'infanzia dell'emiro Tamim Bin Hamad Al-Thani - possa aver tentato di monetizzare o trarre dei vantaggi. A gennaio 2020 l'arresto dell'imprenditore messo in atto da circa quindici agenti che si sono qualificati come membri delle forze di sicurezza del Qatar. L'uomo non sarebbe stato informato delle ragioni del suo arresto e gli agenti si sarebbero limitati a dire che «è per ordine dell'emiro». Dopo una perquisizione Tayeb B. sarebbe stato prima incappucciato e, successivamente, rinchiuso in una stanza di due metri quadri senza bagno e con la luce sempre accesa perché non dormisse. Bendato e ammanettato nei giorni successivi, sarebbe stato più volte condotto in una stanza nella quale lo avrebbero obbligato a stare in piedi e fermo per ore. A fronte di risposte soddisfacenti, a Tayeb B. sarebbe stato concesso il diritto di sedersi. Risposte confacenti alle aspettative dei suoi interlocutori avrebbero consentito a Tayeb B. di dormire prima quattro, poi sei ore a notte.