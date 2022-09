Spezia, parte il processo sull'ingresso di calciatori africani

Tra i calciatori c'è Okereke

I due ex dirigenti coinvolti sono l'ex amministratore delegato della società calcistica Luigi Micheli, e Claudio Vinazzani, ex responsabile del settore giovanile del club ligure. Vinazzani era stato già squalificato nel 1986 per il calcio scommesse. Per la procura il sistema era stato studiato per aggirare le norme sull'immigrazione, permettendo di far figurare i minorenni come presenti sul territorio nazionale senza accompagnamento e quindi destinatari di permesso di soggiorno. Una volta entrati in Italia, grazie ad un visto temporaneo, i giovani partecipavano ad alcune competizioni giovanili con la squadra dell'Abuja Football Academy. Compiuti diciotto anni sarebbero stati tesserati. Tra gli atleti coinvolti (ma non indagati) figurano i nomi di David Okereke della Cremonese e Umar Sadiq della Real Sociedad.