Fifa verso la riforma dei trasferimenti: via libera alla Clearing House

ZURIGO (Svizzera) - La Fifa va verso un calcio sempre più trasparente. Oggi il massimo organo calcistico internazionale ha ottenuto dalle autorità francesi l’autorizzazione per poter operare come istituto di pagamento; in questo modo, verranno centralizzati, elaborati e automatizzati i pagamenti tra i club calcistici. Il progetto della Fifa Clearing House (FCH) diventerà presto realtà. "La Fifa Clearing House è un passaggio chiave negli sforzi che stiamo facendo in relazione alla riforma del sistema dei trasferimenti - ha commentato il vicepresidente della Fifa, Victor Montagliani - questi passaggi sono essenziali per plasmare il futuro del calcio e dovrebbero basarsi sui principi di buon governo e solidarietà”.