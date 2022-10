TORINO - Rai, ore 20.30 canale 58 digitale terrestre: in diretta Padova-Feralpisalò. Chi vuol vedere calcio per emozionarsi, per tecnica di alto profilo calcistico, dovrà sintonizzarsi. Una squadra sbarazzina di giovani talenti, il Padova. Una squadra che costruisce futuro da tempo, la Feralpisalò. Tutto in chiaro, la serie C per tutti.