Messi, l'annuncio: "Qatar 2022 sarà il mio ultimo mondiale"

TORINO - Quello in Qatar sarà l'ultimo Mondiale con l'Argentina per Messi. La Pulce non lascia spazio ad interpretazioni e al canale Star+ dichiara: “Se è il mio ultimo Mondiale? Sì, sicuramente sì". La prossima Coppa del Mondo sarà dunque l'ultima occasione per il fenomeno argentino dio provare a conquistare il trofeo con l'albiceleste: "Sto contando i giorni per il Mondiale, la verità è che c'è un po' di ansia, è l'ultimo, come andrà. Da una parte non vediamo l'ora che arrivi, dall'altro c'è la speranza che vada bene”. Il capitano della Seleccion però non si sente tra i favoriti: "Non so se siamo i grandi candidati, ma l'Argentina di per sé è sempre un candidato per la storia, per quello che significa. Non siamo i favoriti, penso che ci siano altre squadre che sono al di sopra ".