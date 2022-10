Incredibile in Giappone: la bandiera led destinata a rivoluzionare il tifo VIDEO

Come immaginate la bandiera del futuro? La nuova frontiera del tifo potrebbe non prevedere più il solito oggetto composto da un'asta e del tessuto, ma anche da luci led in grado di produrre immagini di ogni tipo e garantire uno spettacolo del tutto diverso. Seguire una partita di calcio, allo stadio o in tv, potrebbe diventare un'esperienza decisamente unica. Il passaggio dall'immaginazione alla realtà è merito del visual artist giapponese, Minoru Fujimoto, che ha messo a punto un prototipo di bandiera led che definisce "pesante" ma "difficile da rompere". Sul suo profilo Twitter ha pubblicato dei video in cui ha mostrato la sua creazione, ottenendo grande riscontro tra utenti e appassionati.