Germania 2024, i sorteggi: Italia in prima fascia, ma con il brivido

I gironi

Alla fase finale parteciperanno 24 squadre con la Germania già qualificata in quanto Paese ospitante. Nelle urne non ci sarà la Russia, esclusa dall’Uefa per la guerra all’Ucraina. Le 53 Nazionali saranno suddivise in 7 gironi da 5 squadre e in 3 gironi da 6. Le finaliste di Nations League, (Italia, Croazia, Olanda e Spagna) oltre a essere teste di serie verranno inserite nei gruppi da 5 per godere di uno slot disponibile in cui giocare la Final Four di Nations league in Olanda dal 14 al 18 giugno. Le prime due classificate di ciascun girone andranno direttamente alla fase finale. Gli ultimi tre posti sui 23 a disposizione verranno assegnati attraverso i playoff che terranno conto anche della graduatoria di Nations League. Le gare inizieranno il 23 marzo 2023 per chiudere il 21 novembre in 10 giornate. Spareggi a marzo 2024.



I rischi

L’Italia dunque sarà in prima fascia, ma corre comunque il rischio di avere un girone impegnativo perché in seconda fascia ci sono le “mine vaganti” Inghilterra, Francia, Serbia, Austria. Ma i due posti a disposizione nel girone dovrebbero garantire una sufficiente tranquillità agli azzurri: tutt’altra storia il cammino verso gli Europei rispetto a quello che garantisce il pass per i Mondiali. E purtroppo l’abbiamo misurato amaramente per ben due edizioni di fila. Anche per questo il ct Roberto Mancini punta più che mai al bis continentale.