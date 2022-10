Signor Infantino, cosa aspetta a espellere l’Iran dai Mondiali?

Oggi “La Domenica del 10 con lode” , rubrica nata per esaltare chi nello sport si merita il massimo dei voti, diventa la “Domenica dello Zero Assoluto” . È ciò che si merita il signor Gianni Infantino , presidente della Fifa, dal gennaio scorso non accidentalmente residente in Qatar, per il suo assordante silenzio su ciò che da ventitré giorni sta accadendo in Iran dopo la morte di Mahsa Amini, 22 anni, studentessa curda. Il 16 settembre è stata manganellata dalla “polizia morale” del regime di Teheran per una ciocca di capelli non coperta dal velo: è spirata dopo due giorni in coma.

Il suo omicidio ha scatenato la rivolta delle iraniane - che si sono tolte il velo, si sono tagliate i capelli - e degli iraniani, sanguinosamente represse nel sangue, in un paese dove i diritti delle donne vengono negati, umiliati, massacrati ogni giorno. Hadis Najafi, 20 anni, è stata uccisa perché protestava annodandosi i capelli a coda di cavallo. In Italia e nel resto del mondo si moltiplicano le manifestazioni di protesta e di solidarietà, mobilitando i campioni dello sport, i protagonisti della cultura, dello spettacolo, del cinema, della politica non asservita a Teheran. Oggi rinfreschiamo la memoria a Infantino che si preoccupa solo del Mondiale in Qatar, al via il 18 novembre e al quale NON dovrebbe partecipare anche l’Iran che, se non avesse Fifa, Infantino avrebbe già dovuto buttare fuori. Legga qui: dal sito di Amnesty International, sezione notizie dall’Iran: “Nel venerdì di sangue del 30 settembre scorso, almeno 68 beluci - minorenni compresi - sono stati uccisi dalle forze di sicurezza nella provincia dello Zahedan e in quella del Sistan e Belucistan. Altre 16 persone sono state uccise nei giorni successivi nella prima provincia”.

Il 30 settembre è stato il giorno con il maggior numero di vittime dall’inizio delle proteste, scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini. Secondo quanto verificato da Amnesty, agenti in borghese hanno iniziato a sparare dai tetti contro i manifestanti mirando alla testa, al petto e alla schiena. L’Ong “Iran Human Rights” con sede a Oslo, ha comunicato che almeno 154 persone, fra cui 9 minori, sono rimaste uccise negli scontri con le forze dell’ordine del regime degli ayatollah. Oltre 18 mila gli arrestati: fra questi, Alessia Piperno, 30 anni, la blogger romana imprigionata da una settimana senza nessuna spiegazione ufficiale e rinchiusa nel famigerato carcere di Evin, a Nord di Teheran, a pochi chilometri dal fiume Darakeh. Secondo fonti d’informazione indipendenti, i detenuti sarebbero 15 mila. Lì, in condizioni disumane fra celle sovraffollate, cibi pieni di rifiuti, insetti e scarafaggi, “ora d’aria” di venti minuti spesso con gli occhi bendati, vengono rinchiusi i detenuti politici, gli oppositori e gli obiettori di coscienza. Il 28 settembre, a Maria Enzersdorf, in Austria, teatro dell’amichevole Iran-Senegal, con un gesto senza precedenti, durante l’esecuzione dell’inno nazionale la stella Sardar Azmoun e i suoi compagni hanno coperto la divisa con un giubbotto nero, in segno di lutto e di solidarietà con le donne iraniane. Il post di Azmoun che su Instagram aveva scritto “lunga vita alle donne iraniane”, diventando subito virale, è stato rimosso. Ai giocatori della nazionale è stato proibito di rilasciare dichiarazioni. Non si hanno più notizie di Mohammad Ali Karimi Pashaki e Ali Daei, due simboli del calcio iraniano, schieratisi pubblicamente al fianco delle donne. Infantino, può bastarti per espellere l’Iran dai Mondiali?